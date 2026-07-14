Sanaa bombarde l’aéroport saoudien d’Abha et avertit les compagnies aériennes de survoler l’espace saoudien

Les forces armées yéménites ont annoncé lundi soir dans un communiqué avoir mené une opération militaire visant l’aéroport international d’Abha en réponse à l’agression saoudienne qui a ciblé dans la journée l’aéroport international de Sanaa.

Les raids saoudiens ont été perpétrés pendant qu’un avion civil iranien tentait d’atterrir dans l’aéroport transportant à son bord des patients et les membres de la délégation qui s’était rendu en République islamique pour participer aux obsèques du guide martyr l’ayatollah Ali Khamenei.

Images de l’agression saoudienne sur l’aéroport de Sanaa

Les forces yéménites ont aussi averti les compagnies aériennes internationales de survoler l’espace aérien saoudien jusqu’à la levée du blocus de l’aéroport international de Sanaa.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des ambulances et des véhicules de sapeur-pompier se diriger cers l’aéroport.

Dans le texte de la déclaration, le porte-parole des forces yéménites le général Yahia Saree a déclaré : « Dans sa volonté persistante de maintenir le siège injuste imposé au peuple yéménite, l’ennemi saoudien a lancé une attaque flagrante ce lundi à 13h54, ciblant l’aéroport international de Sanaa par une série de frappes aériennes. L’objectif était de fermer l’aéroport aux vols humanitaires transportant des patients et des personnes bloquées. Les forces armées yéménites ont riposté en menant des accrochages avec les avions ennemis en repoussant cette attaque perfide et lâche ».

Et de poursuivre : « En réponse à cette agression criminelle saoudienne, les forces armées yéménites ont mené une opération militaire ciblant l’aéroport international d’Abha à l’aide de missiles balistiques et de drones. L’opération a atteint ses objectifs, grâce à Dieu.

Selon Saree, « l’ennemi saoudien, par sa décision insensée de lancer cette attaque injuste contre l’aéroport international de Sanaa, porte l’entière responsabilité des graves conséquences de cette agression brutale, qui sert les intérêts de l’ennemi sioniste-américain, et de toutes ses répercussions ».

« Les forces armées yéménites réaffirment leur engagement indéfectible envers la juste cause de repousser l’agression et de lever le blocus injuste imposé à notre pays. Dans ce contexte, nous mettons en garde toutes les compagnies aériennes contre le survol de l’espace aérien saoudien et les exhortons à prendre nos avertissements au sérieux jusqu’à la levée du blocus de l’aéroport international de Sanaa », a-t-il averti.

Le porte-parole des forces armées de Sanaa a conclu en remerciant l’Iran : « Nous exprimons notre sincère gratitude à la République islamique d’Iran pour son aide à la République du Yémen dans la levée du blocus injuste de l’aéroport international de Sanaa et pour avoir facilité les vols humanitaires à destination et en provenance de cet aéroport ».

La chaine yéménite al-Massirah proche de l’organisation houthie Ansarullah a rapporté que des manifestations importantes ont été organisées dans plusieurs régions pour protester contre l’agression saoudienne.

Source : Médias