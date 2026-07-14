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    Bande de Gaza : martyre du directeur du centre de police du camp de Jabalia et d’un certain nombre d’officiers palestiniens dans les raids israéliens depuis de mardi matin.

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      Sud-Liban : raid de drone ennemi israélien sur la localité de Nabatiyeh al-Fawqa

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      Détroit d’Ormuz : Un pétrolier norvégien touché par une explosion provoquée par un engin non identifié au large des côtes omanaises tôt mardi, sans faire de victime. (La compagnie maritime Stolt Tankers).

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      Le ministère iranien des AE condamne la désignation par le gouvernement britannique du CGRI comme une « menace » : une décision contraire au droit international dont la Grande-Bretagne subira les conséquences politiques et juridiques.

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