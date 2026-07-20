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    Le ministre iranien de l’Intérieur, Eskandar Momeni, s’est rendu à Islamabad à la tête d’une délégation comprenant des représentants des organes exécutifs, en réponse à une invitation de son homologue pakistanais. (Correspondant d’Al-Manar)

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      Le Hezbollah et l’Iran félicitent Khalil al-Hayya pour son élection : un message de résistance continue.

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      Reuters : Les primes d’assurance augmentent en mer Rouge après l’annonce de Sanaa d’imposer un blocus maritime à l’Arabie saoudite.

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