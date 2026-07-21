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    CGRI: Nos opérations contre les équipements américains au Bahreïn visent à préparer le terrain pour la prochaine opération d’envergure

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      CGRI : Nous avons détruit au moyen de drones et de missiles du matériel et des installations de l’armée américaine au Koweït.

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      UKMTO: L’équipage d’un pétrolier ciblé dans le détroit d’Ormuz a évacué le navire et a pris place à bord d’un canot de sauvetage.

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      Gaza: 5 martyrs, dont 3 enfants, dans un bombardement israélien ciblant une maison dans le quartier d’Al-Sabra

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