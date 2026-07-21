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    Le CGRI attaque une base américaine en Jordanie et cible l’infrastructure d’Amazon à Bahreïn

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      Sud-Liban: Les forces de l’ennemi sioniste ont mené, à l’aube, une série d’explosions dans les environs des localités de Beit Yahoun et Kounine, dans le caza de Bint Jbeil

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      CGRI : Nous avons détruit au moyen de drones et de missiles du matériel et des installations de l’armée américaine au Koweït.

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