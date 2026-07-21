Des images satellites révèlent un mur israélien isolant plus de la moitié de Gaza

Des images satellites ont révélé que l’armée israélienne construit un imposant mur de terre isolant plus de 50 % de la bande de Gaza — sous son contrôle — du reste du territoire palestinien.

Selon l’agence Associated Press, la muraille s’étend sur plus de 23 kilomètres et sépare la zone contrôlée par l’armée israélienne des secteurs où résident les Palestiniens. Après avoir visionné les clichés, l’armée israélienne a confirmé l’existence de cet obstacle, précisant qu’il a été édifié dans la zone de la « ligne jaune ».

D’après le rapport, les 23 kilomètres documentés ont été construits au cours des derniers mois seulement et traversent des villes et des zones détruites durant la guerre contre la bande de Gaza.

Les images satellites montrent également qu’un nouveau tronçon du barrage, long de plus de deux kilomètres, a été erected au cours des deux dernières semaines dans le sud de la enclavée, portant la longueur de la barrière à plus de la moitié de la longueur totale de la bande de Gaza.

Transformation de la « ligne jaune » en frontière permanente

La construction de cette barrière au niveau du point de contrôle suscite des craintes de voir la « ligne jaune » se transformer en une frontière permanente à l’intérieur de la bande de Gaza.

En revanche, l’armée israélienne a prétendu que cet obstacle constitue une « zone de sécurité » autour de la « ligne jaune », visant à empêcher le passage d’hommes armés et à protéger les colonisations encerclant Gaza ainsi que ses troupes déployées à l’intérieur du territoire.

L’agence Associated Press a rapporté que certains documents montrent que le point de contrôle s’étend également au-delà de la « ligne jaune ».

Les images satellites indiquent qu’au 1ᵉʳ juillet, la longueur du mur dans la région de Rafah ne dépassait pas 500 mètres. Cependant, au 15 juillet, il atteignait environ 2,4 kilomètres près de la ville, s’étendant de Rafah jusqu’à la zone d’Al-Mawasi, qui abrite des camps de déplacés.

L’agence a ajouté que si les travaux de construction se poursuivent au rythme actuel, le mur du sud de la bande de Gaza rejoindra une autre section d’environ 17 kilomètres, s’étendant de la ville de Khan Younès à la ville de Gaza.

Selon le rapport, les travaux sur cette section ont débuté en février et se poursuivent vers le sud. Les images ont révélé qu’entre le 7 et le 21 juillet, plus d’un kilomètre supplémentaire a été achevé dans la région de Khan Younès. Les clichés ont également documenté plusieurs tronçons distincts du mur dans le nord de la bande de Gaza, près de Beit Lahia, bien que sa hauteur ne puisse être déterminée à partir des images.

Les images satellites ont également montré que de l’autre côté de la « ligne jaune », les forces israéliennes ont rasé la plupart des bâtiments à l’aide de bulldozers et d’explosifs, effaçant des villes entières, dont Rafah, qui abritait autrefois plus d’un quart de million d’habitants.

Les forces israéliennes ont également créé de nouveaux réseaux routiers et des bases militaires sur les ruines des villes palestiniennes, tandis que de vastes étendues de terres agricoles ont été détruites. De son côté, l’armée israélienne prétend que ces opérations visent à démanteler les infrastructures utilisées par le mouvement Hamas.

Source : Médias