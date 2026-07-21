Cheikh Qassem félicite le nouveau chef du Hamas : Hezbollah continuera à soutenir la résistance palestinienne

Le secrétaire général du Hezbollah cheikh Naïm Qassem a adressé un message de félicitions et de soutien au nouveau dirigeant du mouvement Hamas, Hamas, Khalil al-Hayya qui a été élu lundi président de son bureau politique, succédant au martyr Yahia Sinwar.

Dans son message cheikh Qassem estime cette élection comme un gage de « la volonté de maintenir la flamme de la résistance » lui assurant l’engagement du Hezbollah à lui accorder son soutien « dans votre lutte et restauration de la terre et des droits ».

Ci-dessous le texte intégral du message de son éminence cheikh Naïm Qassem :

« Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

À l’estimé chef du bureau politique du Mouvement de résistance islamique – Hamas, Monsieur Khalil al-Hayya, que Dieu vous protège.

Paix, miséricorde et bénédictions de Dieu sur vous.

Votre élection à la tête du bureau politique du Mouvement de résistance islamique – Hamas, dans le contexte difficile d’agression israélo-américaine dont souffre le peuple palestinien, Gaza et toute la région, est l’expression de votre fermeté, de votre détermination et de votre volonté de maintenir la flamme de la résistance, dont le Mouvement de résistance islamique – Hamas est la faction combattante et sacrificielle la plus éminente, pour la cause la plus noble de notre époque, à savoir la libération de Jérusalem et de la Palestine du cancer que représente l’entité israélienne.

Nous voyons en votre leadership, vous qui avez une histoire de djihad sur le terrain depuis des décennies et qui êtes le père des martyrs, une continuation des chefs martyrs, dont au premier rang le fondateur, Son Éminence Cheikh Ahmed Yassin (que Dieu ait son âme), Haj Ismail Haniyeh (que Dieu ait son âme), le commandant Yahya Sinwar (que Dieu ait son âme), les chefs moudjahidines, les fils du mouvement Hamas et le peuple palestinien, dans la poursuite du chemin sacré de la résistance, en coopération avec les factions palestiniennes et grâce aux contributions des moudjahidines et du peuple palestinien inébranlable.

Nous vous assurons que nous, au sein du Hezbollah et de sa Résistance islamique, sommes avec vous, vous soutenant et vous appuyant dans votre lutte et vos objectifs de restauration de la terre et des droits, conformément à l’alliance conclue par notre martyr suprême, Sayyed Hassan Nasrallah (que Dieu soit satisfait de lui), et les martyrs justes.

Nous sommes les fils de la vision sacrée et chère d’orienter la boussole vers Jérusalem et la Palestine, vision établie par le regretté et saint Imam Khomeiny (que Dieu sanctifie son âme), et par l’Imam, le guide sur le chemin de la Palestine, soutenant les opprimés et soutenant la résistance, le martyr Khamenei (que Dieu sanctifie son âme).

Nous avons tous affronté avec fermeté et abnégation la guerre menée par l’entité israélienne et la tyrannie américaine. Malgré les trois années écoulées depuis le soulèvement d’Al-Aqsa, cet ennemi n’a pas atteint ses objectifs d’anéantissement, de mise à mort de la résistance et de capitulation. Cette agression a semé la destruction et la mort parmi les femmes, les enfants et les êtres humains, mais elle a aussi suscité un engagement renouvelé pour la libération et la dignité. Nous envisageons l’avenir avec l’espoir de la victoire promise, comme le dit Dieu Tout-Puissant : « En vérité, Nous soutiendrons Nos messagers et ceux qui croient, durant cette vie et le Jour où les témoins se présenteront » (Ghafir 51).

Que Dieu Tout-Puissant vous accorde le succès dans cette noble mission jusqu’à la victoire et la libération, si Dieu le veut.

Mardi 21 juillet 2026

/ 6 Safar 1448 AH »

Source : Al-Manar