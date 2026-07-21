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    Sud-Liban : le commandement de l’armée libanaise accuse les forces d’occupation israéliennes d’avoir ouvert le feu sur ses forces pendant leur déploiement à Zawtar al-Gharbiya.

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