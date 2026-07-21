Médias occidentaux : De grands défis pour les États-Unis face à l’Iran

Le journal américain The Wall Street Journal a mis en lumière les défis majeurs auxquels sont confrontées les forces américaines pour protéger leurs soldats au Moyen-Orient, dans le contexte de la poursuite des attaques iraniennes par missiles et drones.

Le quotidien américain a indiqué dans un rapport que Washington ne peut assurer une protection totale aux quelque 50 000 soldats stationnés dans la région, alors que l’arsenal iranien de missiles balistiques et de drones continue de représenter une menace réelle, en dépit des frappes américaines répétées.

Par ailleurs, le journal britannique The Telegraph a cité un responsable américain affirmant que son pays fait face à une pénurie de missiles nécessaires pour s’engager dans une guerre à grande échelle avec l’Iran.

Le responsable a ajouté : « Nous ne disposons pas de suffisamment de missiles pour garantir la sécurité de nos opérations, et je ne pense pas que la Maison Blanche en soit consciente. »

Des médias internationaux avaient précédemment rapporté que l’agression américaine contre l’Iran et la riposte ferme de cette dernière ont entraîné, au cours des derniers mois, une baisse notable des stocks de missiles américains. En effet, l’interception des drones iraniens à faible coût exige le tir de missiles extrêmement coûteux issus des systèmes THAAD et Patriot, des munitions dont la production annuelle reste très limitée.

Source : Médias