Bloc du Hezbollah : les mesures ostentatoires prises récemment par les autorités ne tromperont pas le peuple libanais

Le Bloc parlementaire du Hezbollah Loyauté à la Résistance a tenu ce jeudi sa réunion périodique, présidée par le député Mohammad Raad.

Le bloc a souligné que la visite présidentielle à Washington n’a pas permis d’atteindre l’objectif minimal de souveraineté nationale, car elle n’a pas abouti à un engagement américain en faveur du retrait de l’ennemi de notre territoire, ni à l’arrêt des crimes de l’ennemi israélien.

Il a publié la déclaration suivante :

« Dans le cadre de sa série continue de concessions, le pouvoir aggrave la situation difficile du Liban et des Libanais et les entraîne dans une impasse où des concessions successives sapent la souveraineté de l’État et la dignité de la nation et du peuple, et révèlent l’étendue de leur soumission à une tutelle étrangère.

Ceci a été clairement démontré par la visite présidentielle à Washington, qui n’a pas permis d’atteindre l’objectif minimal de souveraineté nationale. En effet, elle n’a pas obtenu d’engagement américain quant au retrait de l’ennemi de notre territoire, ni mis fin aux crimes de meurtre, de bombardement et de destruction que cet ennemi continue de commettre contre notre peuple, ni offert la possibilité d’un retour en toute sécurité pour les personnes déplacées ou le lancement de l’atelier de reconstruction. »

Le Bloc Loyauté envers la Résistance affirme ce qui suit :

« Premièrement : les mesures ostentatoires récemment prises par les autorités ne trompent pas le peuple libanais. Il s’agit d’une tentative flagrante de jouer sur l’illusion. Notre armée nationale était parmi la population et a renforcé son déploiement dans les zones que l’ennemi n’a pu occuper grâce aux sacrifices des résistants. L’armée d’occupation ne s’est retirée d’aucune zone occupée, mais a au contraire ouvert le feu sur des unités de l’armée libanaise dans la ville de Zawtar al-Gharbiya, sous prétexte qu’elles avaient avancé de cent mètres vers les zones occupées. Ceci constitue en soi un nouveau scandale pour les autorités, qui se sont empressées de falsifier les faits devant des habitants en colère et de présenter les événements comme le début du retrait de l’ennemi des zones occupées.

Deuxièmement : tout en réaffirmant notre rejet des négociations directes et de l’accord-cadre qui en découle, nous insistons sur la priorité absolue du retrait complet des forces d’occupation de notre territoire occupé, ainsi que sur la mise en œuvre de l’accord du 27 novembre 2024 et de la résolution 1701 exclusivement dans le sud du Litani. Toute action concernant les armes de la résistance en dehors de cette zone interviendra après le retrait de l’ennemi, sur la base d’un consensus national et dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale telle qu’énoncée dans le discours d’investiture et la déclaration ministérielle.

Troisièmement : la politique persistante de destruction systématique des villages occupés menée par l’ennemi s’inscrit dans son projet expansionniste et criminel, visant à rendre la région inhabitable. Il est donc impératif de dénoncer haut et fort ce crime contre l’humanité. Le silence des autorités à ce sujet est suspect ; elle n’a déployé aucun effort et n’a pris aucune position pour mettre fin à ce crime. Dans toutes ses activités politiques, tant nationales qu’internationales, elle n’a pas jugé bon d’inclure cette question parmi ses revendications et poursuit ses négociations stériles avec l’ennemi sans même obtenir la cessation de ces pratiques agressives.

Quatrièmement : face à l’aggravation des crises affectant les conditions de vie, notamment les coupures de courant quasi constantes et les souffrances et pertes considérables qui en résultent pour les citoyens, le bloc constate que le gouvernement n’a pas respecté les engagements pris dans sa déclaration ministérielle. De plus, la gestion hésitante de cette question nationale cruciale par le ministère de l’Énergie témoigne de son incapacité à trouver les solutions nécessaires et de son manquement aux promesses faites il y a un an et demi. Au lieu de se livrer à des querelles politiques, le ministère de l’Énergie est appelé à assumer pleinement la responsabilité de la détérioration et du déclin qui frappent ce secteur.

Cinquièmement : Le bloc condamne la nouvelle agression américaine contre la République islamique d’Iran, la considérant comme la confirmation de la politique arrogante menée par l’administration américaine pour tenter de compenser son échec retentissant après la récente guerre et l’effondrement de ses objectifs face à l’héroïque résistance iranienne, tant de ses dirigeants que de son peuple. Nous sommes pleinement convaincus que l’Iran sortira victorieux de cette agression et contraindra l’administration américaine à respecter les termes du Mémorandum d’entente, ce qui profitera à notre région. Le Liban en bénéficiera également, étant donné l’insistance de l’Iran à placer cet accord en première position, avant tous les autres. »