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    USA: Le Sénat a rejeté un projet de résolution présenté par des membres démocrates qui visait à empêcher l’administration du président américain de poursuivre la guerre contre l’Iran sans autorisation préalable du Congrès.

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