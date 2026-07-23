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    Palestine occupée : L’armée d’occupation israélienne a mené cinq attaques en l’espace d’une heure, ciblant des habitations, une installation industrielle et une mosquée.

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      Des sources sécuritaires arabes : les factions de la résistance ont pris pour cible le bâtiment du commandement de l’armée koweïtienne

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