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Syrie : incursion israélienne dans deux villages dans la région du bassin du Yarmouk, dans la campagne ouest de Deraa et largage de tracts d’avertissement. (Sources locales)
26-07-2026 14:20 PM
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