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    Pentagone: 18 soldats tués et 624 autres blessés depuis le début de la guerre contre l’Iran le 28 février

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