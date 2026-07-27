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    Sud-Liban: Les soldats de l’occupation incendient plusieurs maisons dans la localité de Beit Yahoun (Correspondant d’Al-Manar)

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