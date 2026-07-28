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Cisjordanie occupée : Les forces ennemies ont démoli deux maisons dans le village de Deir Razih, à AlKhalil Hébron (Sources palestiniennes)
28-07-2026 10:01 AM
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Japon : L’Agence météorologique a annoncé avoir détecté un séisme de magnitude 7,1 dans la région de Kyushu, confirmant ainsi qu’une alerte au tsunami a été émise.
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