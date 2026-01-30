Manœuvres maritimes Iran-Chine-Russie dans le détroit d’Ormuz. Les destroyers chinois débarquent. Des armes russes et chinoises pour l’Iran

L’Iran, la Russie et la Chine doivent mener des exercices militaires conjoints près du détroit d’Ormuz dimanche prochain sur fond d’escalade des menaces américaines de frapper la République islamique d’Iran.

Des rapports militaires ont révélé que la Chine a envoyé plusieurs destroyers lourds de type 055 et 052D depuis la base militaire de Hainan vers les eaux iraniennes. Les destroyers de type 055 sont les plus récents et les plus lourds de la flotte navale chinoise et possèdent des capacités offensives et défensives avancées, notamment des systèmes radar sophistiqués et des missiles à longue portée, qui renforcent la puissance de feu de la flotte chinoise lors de tout déploiement à l’étranger.

Manœuvres à tirs réels

Il y a deux jours, l’Iran avait publié un avis à l’intention du contrôle de l’espace aérien dans la zone du détroit d’Ormuz, l’une des voies maritimes stratégiques les plus importantes au monde, par laquelle transite environ un tiers de l’approvisionnement mondial en pétrole transporté par voie maritime.

L’avis indique que des tirs à balles réelles y seront effectués dans le cadre de ces manœuvres militaires.

L’activité militaire devrait se dérouler les 1er et 2 février dans une zone circulaire d’un rayon de cinq milles nautiques. L’avis précise que l’espace aérien dans la zone désignée, du niveau du sol jusqu’à une altitude de 25 000 pieds, sera restreint et dangereux pendant toute la durée des exercices.

Ces exercices interviennent dans un contexte d’escalade des menaces américaines de frappe contre l’Iran et de renforcement des capacités militaires de Washington dans la region , face aux avertissements et aux promesses de représailles de l’Iran.

Selon les observateurs, ces manœuvres entre l’Iran, la Russie et la Chine constituent de multiples messages iraniens, notamment l’accent mis sur la présence iranienne dans le Golfe, le détroit d’Ormuz et la mer d’Oman. Elles illustrent également le niveau de coordination militaire avec Moscou et Pékin, compte tenu de l’escalade des tensions avec les États-Unis et de la possibilité d’un élargissement de la confrontation dans la région.

Des armes russes et chinoises depuis la guerre des 12 jours

Le correspondant de la chaine qatarie al-Jazeera à Téhéran, Noureddine al-Daghiri, a rapporté jeudi que des livraisons d’armes russes et chinoises arrivent en Iran depuis la guerre des 12 jours, en juin dernier. Il a précisé que ces livraisons, acheminées par de gros avions militaires, comprenaient divers équipements militaires destinés à renforcer les capacités défensives et offensives de l’Iran.

Al-Daghiri a indiqué que, selon des informations quasi certaines, la Chine a joué un rôle important dans le renforcement des capacités balistiques iraniennes ces derniers temps. Il a également souligné le rôle crucial de la Russie dans la fourniture à Téhéran de différents types de projectiles.

Le correspondant d’al-Jazeera à Moscou, Zaur Shug, a lui aussi rapporté que des livraisons d’armes russes arrivent en Iran presque chaque semaine. Il a confirmé que plusieurs médias ont fait état, ces derniers mois, de transferts d’armes de la Russie vers Téhéran, témoignant, selon lui, d’un partenariat stratégique croissant entre les deux pays, notamment après la récente escalade des tensions.

Le 13 juin 2025, Israël, avec le soutien des États-Unis, a lancé une attaque de 12 jours contre l’Iran, ciblant des sites militaires et nucléaires, des installations civiles et assassinant des dirigeants et des scientifiques, tandis que l’Iran a ciblé les quartiers généraux militaires et de renseignement israéliens avec des missiles et des drones.