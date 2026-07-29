USA: La cote de popularité de Trump chute à un niveau record de 25 % (The Economist)

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      L’amiral Habibollah Sayyari : Les fils du peuple iranien au sein de l’armée et du CGRI restent inébranlables, et aucun mouvement n’est autorisé dans le détroit d’Ormuz sans leur accord

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      L’amiral Habibollah Sayyari : Les forces navales de l’armée exercent un contrôle total sur le secteur est du détroit d’Ormuz, le nord de l’océan Indien et la mer d’Oman

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      Chef d’état-major de l’armée iranienne, l’amiral Habibollah Sayyari : Aucun mouvement dans le détroit d’Ormuz sans l’autorisation de l’Iran

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