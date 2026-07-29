En vidéo | Les flammes dévorent un engin de génie militaire israélien à Ali al-Tahir après avoir été ciblé par un drone piégé

Les médias israéliens ont rapporté que le Hezbollah a ciblé un engin de génie militaire avec un drone piégé dans la nuit de marde à mercredi 29 juillet, alors qu’il tentait d’opérer dans le secteur d’Ali al-Tahir, district de Nabatieh, au sud-Liban.

Par ailleurs, l’armée d’occupation israélienne poursuit ses agressions contre le sud-Liban. L’ennemi a incendié, ce mercredi, des maisons dans le village d’El-Kantara.

La localité de Kantara, au sud-Liban

Il a également perpétré des explosions aux abords du village de Talloussa.

Talloussa

Source : Médias