Liban : L’occupation israélienne mène des frappes sur Bourj el-Chmali et Mansouri au sud du pays

Les avions de combat israéliens ont mené, dans la nuit de mercredi à jeudi, des frappes contre la localité de Mansouri, dans le caza de Tyr.

Notre correspondant a également fait état de trois vagues d’agressions menées par des drones de l’occupation contre la région de Bourj el-Chmali, dans le caza de Tyr, provoquant plusieurs blessés évacués par les secours et la Défense civile.

En parallèle, notre correspondant a indiqué que l’armée d’occupation israélienne a procédé à une explosion dans la localité de Haddatha (district de Bint Jbeil), tandis que son artillerie a ciblé les environs du mont Ali El-Taher (district de Nabatieh).

Explosions israéliennes à Hadatha, au sud-Liban

L’occupation israélienne a par ailleurs poursuivi ses pilonnages d’artillerie contre la localité de Majdal Zoun ainsi que sur les abords des localités de Mansouri et d’El-Henniyeh.

Mercredi, une personne est tombée en martyre et 12 autres ont été blessés lors d’une agression israélienne ciblant une salle de prière dans la localité de Tebnine (district de Bint Jbeil).

Ces événements interviennent alors que l’agression israélienne contre le Liban se poursuit sous différentes formes — dynamitage et démolition de maisons, rase de cimetières, incendie de forêts, ainsi que pilonnages d’artillerie et frappes de drones —, malgré l’accord-cadre et les négociations directes entre le gouvernement d’occupation et le gouvernement libanais.

Source : Médias