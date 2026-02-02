lundi, 02/02/2026   
    Le Hezbollah salue la mémoire de « l’éducateur vertueux Sayed Abdel Karim Nasrallah », père du maître des martyrs de la nation, Sayed Hassan Nasrallah décédé ce matin