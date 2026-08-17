USA : chute des réserves stratégiques de pétrole à leur plus bas niveau depuis 40 ans

Dans le contexte de la guerre contre l’Iran, les réserves stratégiques américaines de pétrole ont atteint leur plus bas niveau depuis 40 ans.

Les réserves de pétrole sont passées sous la barre des 300 millions de barils pour la première fois depuis les années 1980, a rapporté le média américain CNBC, citant le département américain de l’Énergie.

En même temps, les prix de l’essence aux États-Unis ont atteint un niveau record à la mi-août, le prix moyen du gallon d’essence ordinaire s’élevant à 4,07 dollars.

Les experts avertissent que la poursuite des prélèvements sur ces réserves pourrait endommager irrémédiablement les installations de stockage souterraines où est entreposé le pétrole brut.

Selon un article du journal The Independent, le pétrole américain est stocké dans 60 cavernes de sel, à plusieurs milliers de mètres sous terre, réparties sur quatre sites au Texas et en Louisiane. Ces réserves ont subi une forte pression durant la guerre contre l’Iran.

Source : Médias