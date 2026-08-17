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Bande de Gaza : L’armée israélienne a ouvert le feu sur les tentes de personnes déplacées à Mawasi Khan Younès, dans le sud, faisant des blessés.
16-08-2026 11:56 AM
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