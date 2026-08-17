Vague d’incursions et d’arrestations en Cisjordanie : un camp encerclé et des affrontements à Tubas

Les forces d’occupation ont mené, dans la nuit de dimanche à ce lundi matin, une vaste campagne d’incursions et de perquisitions dans plusieurs villes et villages de Cisjordanie. Ces opérations ont été marquées par des arrestations, des agressions contre les habitants et l’encerclement de plusieurs habitations, tandis que des jeunes Palestiniens se sont interposés face à des colons qui tentaient de voler des chevaux à Tubas.

À Beit Imrin, au nord-ouest de Naplouse, les forces d’occupation ont encerclé une maison avant d’arrêter 9 jeunes hommes. Dans le village de Jalud, au sud-est de Naplouse, elles ont également assiégé une famille à l’intérieur de son foyer et agressé des habitants à proximité.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الشاب "محمد الريان" عقب مداهمة منزله في قرية كفر قليل شرق #نابلس pic.twitter.com/X2JnFU10kI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2026

Dans le district de Ramallah, l’armée d’occupation a fait irruption dans le village d’Al-Mughayyir, y menant une série de perquisitions qui se sont soldées par l’arrestation de 5 personnes.

#متابعة | قوات الاحتلال تواصل اقتحام قرية #المغير شمال شرق رام الله، وسط حملة مداهمات واسعة. pic.twitter.com/3DnkQHrU0S — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2026

Les incursions ont également touché la localité de Zita, au nord de Tulkarem, ainsi que le village de Kafr Qallil, au sud-est de Naplouse, où le jeune Mohammad Al-Rayyan — frère du martyr Nader Al-Rayyan — a été arrêté lors de la perquisition de son domicile. Dans la ville de Naplouse même, les soldats ont perquisitionné un logement du quartier d’Al-Dahiya Al-Oulya et arrêté le jeune Mohammad Al-Jarmi.

Dans le gouvernorat de Jénine, les forces d’occupation ont violemment tabassé un jeune homme dans le secteur d’Al-Alamaniyya avant de confisquer son véhicule. Elles ont par ailleurs poursuivi leur incursion dans la localité de Qabatiya, où elles ont fouillé une maison et arrêté un habitant.

À Tubas, une unité spéciale de l’armée d’occupation s’est infiltrée dans le camp de Far’a, au sud de la ville, pour cerner une habitation, soutenue par d’importants renforts militaires déployés aux abords du camp. Le jeune Mohammad Al-Amir y a été arrêté à son domicile.

En parallèle, des colons ont tenté de voler des chevaux dans une écurie située dans la zone de Safeh Taysir, à l’est de Tubas, mais des jeunes Palestiniens s’y sont opposés et ont réussi à récupérer les animaux.

Ces incursions s’inscrivent dans le cadre d’une escalade sur le terrain menée par les forces d’occupation à travers la Cisjordanie, doublée d’exactions répétées de colons sous la protection de l’armée. Face à cette situation, de multiples appels ont été lancés côté palestinien pour intensifier la confrontation et la résistance contre l’occupation et ses colons.

Source : Médias