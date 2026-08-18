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    L’agence britannique de sécurité maritime (UKMTO) : L’attaque a causé des dommages dans la salle des machines et blessé un membre d’équipage

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      L’agence britannique de sécurité maritime (UKMTO) : L’attaque a causé des dommages dans la salle des machines et blessé un membre d’équipage

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      L’agence britannique de sécurité maritime (UKMTO) : Un navire a été touché par un projectile inconnu alors qu’il quittait le détroit d’Ormuz

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      L’agence britannique de sécurité maritime (UKMTO) : Nous avons reçu une alerte concernant un incident dans le détroit d’Ormuz

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