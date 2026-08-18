La Russie annonce avoir ciblé 2 cargos et des entrepôts militaires ukrainiens. Kiev évacue 16 localités dans le centre-est

Les forces russes ont ciblé deux cargos dans les ports d’Odessa et de Mykolaïv qui transportaient des armes et des munitions destinées aux forces ukrainiennes, ainsi que des entrepôts de matériel militaire appartenant aux forces ukrainiennes, a déclaré le ministère russe de la Défense.

Il a indiqué que les cargos et les entrepôts ont été pris pour cibles par des drones et des armes de précision.

Le ministère a ajouté dans son communiqué que « les forces armées russes continuent de cibler les navires et les infrastructures portuaires appartenant aux forces armées ukrainiennes ».

Selon l’AFP, un drone a frappé un entrepôt du géant de l’e-commerce russe Wildberries. Le service de presse de l’entreprise a confirmé qu’un « complexe logistique » avait subi des « dégâts mineurs » en raison d’une attaque.

Mardi matin, le maire de Moscou a annoncé qu’au moins 620 drones avaient été lancés contre la région de la capitale russe dans la nuit, dont 180 ont été détruits. Il a fait état de 3 blessés.

Côté ukrainien, les autorités locales ont rendu compte d’une frappe de roquette russe qui a fait au moins 10 morts et une quinzaine de blessés mardi dans un village du nord-est de l’Ukraine.

Selon l’armée de l’air ukrainienne, la Russie a lancé dans la nuit de lundi à mardi 147 drones, dont 111 ont été abattus ou interceptés.

Evacuation

Les autorités ukrainiennes ont en outre ordonné mardi l’évacuation de familles dans plusieurs localités de la région de Dnipropetrovsk, située dans le centre-est du pays, face à la dégradation de la situation sécuritaire.

Selon l’AFP, l’Ukraine annonce régulièrement ce type de mesures pour réagir à l’intensification des frappes russes ou à l’avancée des forces de Moscou.

Ces évacuations obligatoires concernent cette fois seize localités de cette région de Dnipropetrovsk, a écrit sur Telegram le chef de l’administration militaire locale.

La région de Dnipropetrovsk est la cible d’attaques régulières de drones et missiles russes. Des combats y ont lieu dans des zones situées à l’extrême est, mais l’armée ukrainienne y a gagné du terrain en juillet, selon une analyse par l’AFP des données de l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW).

Source : Divers