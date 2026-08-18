Israël annonce la découverte des restes d’un soldat porté disparu depuis l’invasion du Liban en 1982

Les médias israéliens ont rapporté mardi que l’armée israélienne a retrouvé les restes d’un soldat porté disparu lors de la « bataille du sultan Yaacoub » au Liban, plus de 45 ans après les faits.

Selon la chaîne israélienne Channel 12, les restes arrivés en Israël sont actuellement examinés et seraient ceux du soldat Yehuda Katz, porté disparu lors d’une bataille en juin 1982 dans le village de Sultan Yaacoub, dans la région de la Bekaa, pendant l’invasion israélienne du Liban.

Il figurait parmi les six soldats portés disparus lors de cette bataille qui opposa les forces syriennes à l’armée israélienne le sixième jour de l’invasion israélienne du Sud-Liban. À l’issue des combats, on dénombrait 20 morts parmi les soldats israéliens, des dizaines de blessés.

Opérations de récupération précédentes

En mai 2025, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé la récupération de la dépouille du soldat Tzvi Feldman, tombé lors de la même bataille en 1982, grâce à une « opération spéciale ».

L’armée israélienne et le Mossad vont rapporter plus tard dans un communiqué conjoint que « son corps a été retrouvé profondément à l’intérieur de la Syrie et rapatrié en Israël » dans une opération conjointe.

En 2019, le corps d’un troisième soldat avait été rapatrié lors d’une opération menée en Syrie par le Mossad avec l’aide du ministère russe de la Défense.

Source : Médias