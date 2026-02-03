mardi, 03/02/2026   
    Cheikh Naïm Qassem : Nos députés, les représentants d’Amal et les députés intègres ont préservé l’ordre public fragile en votant en faveur d’un budget insuffisant, pour éviter une situation économique difficile.