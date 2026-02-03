mardi, 03/02/2026   
   Beyrouth 20:21
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Cheikh Naïm Qassem : Nous soutenons la tenue des élections conformément à la loi qu’ils ont approuvée, mais ils s’y opposent car ils veulent modeler la loi à leur avantage.