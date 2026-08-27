Des sondages inquiétants pour Netanyahu : Eisenkot progresse et la droite est menacée par la dispersion des voix

Un sondage d’opinion israélien a révélé mercredi la progression du parti « Yashar », dirigé par l’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot, face au parti du « Likoud » mené par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, sans pour autant accorder au camp de l’opposition une majorité suffisante pour former un gouvernement, alors que la représentation des partis arabes grimpe à 15 sièges.

Selon ce sondage, réalisé par le centre « Hamdad » pour la chaîne israélienne Channel 13, « Yashar » obtiendrait 24 sièges sur 120 au Knesset, contre 19 sièges pour le « Likoud ».

Les résultats montrent un recul des deux partis par rapport au sondage de la semaine dernière mené par la même chaîne, mais la baisse est plus marquée pour le « Likoud », qui perd quatre sièges après en avoir obtenu 23, tandis que le parti d’Eisenkot recule de deux sièges, passant de 26 à 24.

Au niveau des blocs, les partis juifs d’opposition menés par Eisenkot obtiennent 57 sièges, contre 48 pour les partis de la coalition de Netanyahu, tandis que les partis arabes obtiennent 15 sièges. Cela signifie qu’aucun des deux camps juifs ne peut, à lui seul, atteindre le seuil de 61 députés nécessaire pour former un gouvernement.

Selon le sondage, les sièges arabes se répartissent ainsi : 10 sièges pour la Liste arabe unifiée et 5 sièges pour la Liste arabe unie dirigée par Mansour Abbas.

Quant aux autres partis, le parti « Ensemble » dirigé par l’ancien Premier ministre Naftali Bennett obtient 13 sièges, « Les Démocrates » menés par Yaïr Golan en obtiennent 11, et « Israël Beiteinou » dirigé par Avigdor Liberman en récolte 9.

« Otzma Yehudit » (Force juive), dirigé par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, obtient 8 sièges, soit le même score que chacun des deux partis religieux, le « Shas » et le « Judaïsme unifié de la Torah ». De son côté, le parti du « Sionisme religieux » dirigé par le ministre des Finances Bezalel Smotrich récolte 5 sièges.

Des partis de droite menacés d’élimination

En revanche, le sondage montre que plusieurs partis ne franchiraient pas le seuil d’éligibilité fixé à 3,25 %, qui est le minimum requis pour entrer au Knesset.

Parmi ces partis figurent « Amakh Yisrael » (Le peuple d’Israël), fondé par le brigadier-général en retraite de l’armée israélienne Ofer Winter, « La Maison sioniste – Soldats de réserve » présidé par l’ancien ministre des Communications Yoaz Hendel et l’ancien ministre de l’Éducation Hili Tropper, ainsi que le parti « Bleu et Blanc » dirigé par Benny Gantz.

Un récent sondage de la chaîne hébraïque « Kan » avait indiqué que le parti de Winter pourrait obtenir cinq sièges, ce qui risquerait de faire chuter le parti du « Sionisme religieux » de Smotrich sous le seuil d’éligibilité. Cela constitue l’une des principales sources d’inquiétude pour Netanyahu, qui compte sur la cohésion du bloc de droite.

À ce stade, la stratégie de campagne de Netanyahu consiste à « tendre les bras » à Smotrich autant que possible, à intensifier le discours sur les alliances de droite et à tenter de limiter la force de Winter.

En parallèle, et selon les données disponibles, Netanyahu est conscient que si les indicateurs restent en l’état, il pourrait être contraint d’accentuer la pression sur Smotrich avant la clôture des listes de candidats dans moins de deux semaines.

La chaîne a indiqué que Netanyahu s’est déjà préparé à ce scénario, que ce soit en réservant des « sièges garantis » à certaines personnalités au sein de la liste du Likoud, ou en façonnant ses relations avec le parti « Force juive » dirigé par Ben Gvir, afin d’éviter la dispersion des voix de droite.

Eisenkot surpasse Netanyahu

Le sondage a également montré une avance d’Eisenkot sur la question de la personnalité la plus apte à occuper le poste de Premier ministre : 46 % des sondés le considèrent comme le plus adapté, contre 35 % pour Netanyahu, tandis que 19 % ont déclaré ne pas savoir.

Les élections législatives se tiendront le 27 octobre prochain, dans un contexte où leurs résultats revêtent une importance politique majeure pour l’avenir politique de Netanyahu.

En parallèle, des rapports de la presse hébraïque ont révélé hier soir un état d’inquiétude et de désarroi au sein du camp de Netanyahu. Ils ont rapporté ses propos lors de discussions privées, où il confiait avoir perdu environ 10 sièges parlementaires sans savoir comment les récupérer, avertissant d’une défaite du Likoud aux prochaines élections.

Selon ce qu’a publié la chaîne hébraïque « Kan », Netanyahu doute des sondages d’opinion qui lui attribuent des résultats positifs et estime que sa situation électorale et politique est bien pire que ce que reflètent ces chiffres.

D’après le rapport, Netanyahu a indiqué qu’il n’avait pas encore réussi à définir la nature de la campagne électorale à mener, estimant que sans changement radical, le Likoud s’achemine vers la défaite.

Confrontation entre Netanyahu et Eisenkot

Eisenkot a lancé une vive attaque contre Netanyahu, estimant que la publication des enquêtes du Shin Bet sur les défaillances du 7 octobre provoquera un « séisme politique » en ‘Israël’.

Lors d’une interview télévisée accordée hier soir à la chaîne hébraïque Channel 13, Eisenkot a déclaré que la responsabilité des événements du 7 octobre exigeait la démission immédiate de Netanyahu.

Il a ajouté : « Tous sont partis, sauf lui… Un dirigeant intègre aurait démissionné ou convoqué des élections. Je l’ai personnellement mis en garde contre la survenue d’une catastrophe avant le 7 octobre parce que la dissuasion israélienne s’était érodée, et Netanyahu craint désormais la création d’une commission d’enquête gouvernementale. »

En réponse aux campagnes du Likoud menées contre lui, Eisenkot a défié Netanyahu de lever le secret défense sur les procès-verbaux des votes du Cabinet afin de prouver ses positions, affirmant qu’il avait voté en faveur de l’incursion à Rafah et qu’il était « la seule voix à réclamer une frappe forte et globale contre l’Iran, alors que Netanyahu le craignait et a renvoyé la décision devant un comité ministériel restreint. »

Eisenkot a qualifié la gestion de la guerre par Netanyahu de « chaotique, désordonnée et dénuée de toute réflexion stratégique. »

Sur le plan politique et palestinien, Eisenkot a exprimé sa ferme opposition à la création d’un État palestinien, déclarera : « Contrairement à Netanyahu, je n’ai jamais appelé à une solution à deux États. Dans la réalité actuelle, rechercher la paix et deux États pour deux peuples n’est pas réaliste. »

Il s’est également engagé, s’il venait à diriger le gouvernement, à ne démanteler aucun avant-poste ni aucune ferme agricole « légale » dans les zones C de la Cisjordanie.

Concernant les élections anticipées et la formation du gouvernement, Eisenkot a affirmé qu’il cherchait à bâtir une coalition s’appuyant sur une « majorité sioniste » et qu’il n’intégrerait pas les partis religieux, le « Shas » et le « Judaïsme unifié de la Torah », à moins qu’ils n’acceptent ses principes.

Il a également fermé la porte à la nomination de Winter au poste de ministre de la Défense dans son futur gouvernement, estimant que Winter était « un bon commandant de terrain, mais qu’il manquait d’expérience dans le commandement stratégique de l’armée. »

Winter a répliqué à Eisenkot en déclarant : « J’ai bien vu l’étendue de votre sagesse stratégique dans les politiques de retenue, les arrangements et les nominations que vous avez effectuées, comme Yaïr Golan, Aharon Haliva et Herzi Halevi. Si telle est votre conception du commandement stratégique, je suis fier de ne pas en avoir fait partie. »

Source : Médias