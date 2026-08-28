Independent: Pénurie critique de missiles Patriot américains en Europe en raison de la guerre contre l’Iran

Le journal britannique Independent a révélé une pénurie « extrêmement critique » au sein de l’armée américaine concernant les stocks de missiles d’interception avancés déployés en Europe, avec en tête les missiles du système Patriot.

Le journal a cité un responsable américain de la défense en Europe et un autre de l’OTAN, indiquant que ce déclin brutal découle principalement des répercussions de la guerre menée par le président Donald Trump contre l’Iran, de grandes quantités du stock stratégique américain en Europe ayant été transférées vers le Moyen-Orient pour être utilisées par Washington et ses alliés du Golfe.

Craintes européennes de voir la Russie exploiter les failles de la dissuasion

Le responsable de l’OTAN a confirmé à l’Independent la chute drastique du nombre de missiles d’interception Patriot — capables de faire face aux missiles balistiques russes à haute vitesse — auprès des forces américaines et alliées sur le continent européen.

Le journal a également souligné que ce recul suscite de profondes inquiétudes militaires au sein des instances de l’OTAN quant à l’apparition de vulnérabilités stratégiques et à l’exposition du front européen à une éventuelle attaque russe.

Dans le même contexte, l’agence Associated Press a révélé que les États-Unis ont utilisé environ 65 % de l’ensemble de leur stock de missiles Patriot, soit près de 1 500 missiles sur un total de 2 330, au cours de l’affrontement militaire avec l’Iran.

Associated Press a indiqué que le transfert de ces stocks vers la région du Moyen-Orient a laissé l’Europe avec des capacités très limitées, l’empêchant même de riposter à une seule attaque de missiles balistiques.

Cet épuisement des systèmes de défense aérienne intervient parallèlement à des rapports médiatiques faisant état de préparatifs au sein du Pentagone pour présenter plusieurs options concernant l’avenir des forces américaines en Europe au secrétaire à la guerre Pete Hegseth, sur fond d’inquiétudes chez les alliés de l’OTAN de voir Washington prendre des décisions de réductions majeures de sa présence militaire sur le continent.

Source : Médias