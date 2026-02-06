vendredi, 06/02/2026   
   Beyrouth 18:34
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Oman souligne la volonté de reprendre les négociations entre l’Iran et les USA ultérieurement après une analyse approfondie des résultats obtenus à Téhéran et à Washington (Ministre des AE).