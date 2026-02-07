samedi, 07/02/2026   
    Les Pays-Bas réduisent leur dépendance aux importations d’armes en provenance d’Israël dans le cadre d’une politique d’« indépendance stratégique ».

      Pologne : fermeture de l’espace aérien au sud-est en raison d’« activités militaires », auxquelles ont participé des avions de l’OTAN.

      Les forces d’occupation ont lancé une campagne de raids et d’arrestations dans plusieurs régions de Cisjordanie et de Jérusalem.

      Département de la Justice des USA : Un suspect arrêté pour avoir menacé de mort le vice-président lors de sa visite dans l’Ohio

