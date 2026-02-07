samedi, 07/02/2026   
   Beyrouth 23:22
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    La Grande-Bretagne a envoyé six avions de chasse furtifs F-35B à la base militaire d’Akrotiri à Chypre (Times).

      En Lien

      Iran : arrestation de 11 membres du groupe kurde terroriste PJAK. Un chef terroriste tué

      Iran : arrestation de 11 membres du groupe kurde terroriste PJAK. Un chef terroriste tué

      Général de réserve israélien : Plus de 2 000 morts, des dizaines de milliers de blessés et des centaines de milliards de shekels perdus en 2 ans

      Général de réserve israélien : Plus de 2 000 morts, des dizaines de milliers de blessés et des centaines de milliards de shekels perdus en 2 ans

      Syrie : Les forces d’occupation israéliennes bombardent la campagne du centre de Quneitra avec trois obus d’artillerie

      Syrie : Les forces d’occupation israéliennes bombardent la campagne du centre de Quneitra avec trois obus d’artillerie