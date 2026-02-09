lundi, 09/02/2026   
    ‘Israël’ (Ch. 13) : les prisonniers palestiniens condamnés à mort seraient pendus sous 90 jours, en commençant par les membres de l’élite

      Gaza : L’armée d’occupation israélienne dit avoir tué 4 résistants qui étaient sortis d’un tunnel à Rafah

      Sud-Liban : ‘Israël’ enlève un responsable de la Jamaat Islamiya et tue 3 citoyens, dont un enfant

      Sud-Liban : Agression israélienne au drone visant une voiture dans la localité de Yanouh

