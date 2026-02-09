lundi, 09/02/2026   
   Beyrouth 18:09
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    L’administration pénitentiaire israélienne prépare un plan pratique pour appliquer la peine de mort aux prisonniers palestiniens, au cas où la loi est adoptée par la Knesset (Médias israéliens) .

      En Lien

      Liban : Le nombre de victimes de l’effondrement d’un immeuble à Bab al-Tabbaneh, à Tripoli, s’élève à 14 personnes, et celui des survivants atteint 8 personnes

      Liban : Le nombre de victimes de l’effondrement d’un immeuble à Bab al-Tabbaneh, à Tripoli, s’élève à 14 personnes, et celui des survivants atteint 8 personnes

      Lapid accuse Netanyahu d’avoir falsifié les procès-verbaux de réunions sécuritaires précédant l’attaque du 7 octobre

      Lapid accuse Netanyahu d’avoir falsifié les procès-verbaux de réunions sécuritaires précédant l’attaque du 7 octobre

      Escalade dans le Golfe : la montée en puissance de la politique du bord du gouffre (Analyse) 

      Escalade dans le Golfe : la montée en puissance de la politique du bord du gouffre (Analyse) 