    Cheikh Naïm Qassem : Cette résistance a sauvé le Liban en l’absence d’État et en l’absence de l’armée capable de défendre le pays, et elle était imperméable à « Israël ».

      Cheikh Naïm Qassem : Nous avons pris cette décision même si cela relève de la responsabilité de l’État, mais puisqu’il est incapable de le faire, nous nous estimons responsables de garantir un abri par tous les moyens possibles.

      Cheikh Naïm Qassem : Le Hezbollah a décidé d’offrir un abri de trois mois à toute personne dont le domicile a été détruit ou rendu inhabitable.

      Cheikh Naïm Qassem : Ce que la résistance libanaise a enduré, à commencer par l’attentat contre les Pager (bipeurs), l’attaque contre les capacités, et le martyre des deux Sayyeds et dirigeants, suffiraient à ébranler les montagnes et à faire tomber des nations. Mais nous sommes restés la tête haute.

