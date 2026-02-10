mardi, 10/02/2026   
   Beyrouth 16:47
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Cheikh Naïm Qassem : Personne ne peut imposer au Liban de compromettre ses capacités de défense, et le désarmement sert les intérêts d’Israël et des États-Unis, et non ceux de l’État.

      En Lien

      Cheikh Naïm Qassem : Nous avons pris cette décision même si cela relève de la responsabilité de l’État, mais puisqu’il est incapable de le faire, nous nous estimons responsables de garantir un abri par tous les moyens possibles.

      Cheikh Naïm Qassem : Nous avons pris cette décision même si cela relève de la responsabilité de l’État, mais puisqu’il est incapable de le faire, nous nous estimons responsables de garantir un abri par tous les moyens possibles.

      Cheikh Naïm Qassem : Le Hezbollah a décidé d’offrir un abri de trois mois à toute personne dont le domicile a été détruit ou rendu inhabitable.

      Cheikh Naïm Qassem : Le Hezbollah a décidé d’offrir un abri de trois mois à toute personne dont le domicile a été détruit ou rendu inhabitable.

      Cheikh Naïm Qassem : Ce que la résistance libanaise a enduré, à commencer par l’attentat contre les Pager (bipeurs), l’attaque contre les capacités, et le martyre des deux Sayyeds et dirigeants, suffiraient à ébranler les montagnes et à faire tomber des nations. Mais nous sommes restés la tête haute.

      Cheikh Naïm Qassem : Ce que la résistance libanaise a enduré, à commencer par l’attentat contre les Pager (bipeurs), l’attaque contre les capacités, et le martyre des deux Sayyeds et dirigeants, suffiraient à ébranler les montagnes et à faire tomber des nations. Mais nous sommes restés la tête haute.