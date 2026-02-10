mardi, 10/02/2026   
    Cheikh Naïm Qassem : Il nous importe qu’« Israël » reste sans frontières et sans stabilité. La fermeté des Palestiniens en soi et notre propre fermeté constituent en soi un obstacle à la réalisation des objectifs de l’ennemi.

      Cheikh Naïm Qassem : Nous avons pris cette décision même si cela relève de la responsabilité de l’État, mais puisqu’il est incapable de le faire, nous nous estimons responsables de garantir un abri par tous les moyens possibles.

      Cheikh Naïm Qassem : Le Hezbollah a décidé d’offrir un abri de trois mois à toute personne dont le domicile a été détruit ou rendu inhabitable.

      Cheikh Naïm Qassem : Ce que la résistance libanaise a enduré, à commencer par l’attentat contre les Pager (bipeurs), l’attaque contre les capacités, et le martyre des deux Sayyeds et dirigeants, suffiraient à ébranler les montagnes et à faire tomber des nations. Mais nous sommes restés la tête haute.

