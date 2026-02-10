mardi, 10/02/2026
Cheikh Naïm Qassem : La résistance repose sur des sacrifices, mais elle obtient ce que les États ne peuvent pas : la libération, l’indépendance, la fierté et la dignité. C’est un trésor qu’il faut préserver.
10-02-2026 16:37 PM
En Lien
Cheikh Naïm Qassem : Nous avons pris cette décision même si cela relève de la responsabilité de l’État, mais puisqu’il est incapable de le faire, nous nous estimons responsables de garantir un abri par tous les moyens possibles.
16:42
Cheikh Naïm Qassem : Le Hezbollah a décidé d’offrir un abri de trois mois à toute personne dont le domicile a été détruit ou rendu inhabitable.
16:40
Cheikh Naïm Qassem : Ce que la résistance libanaise a enduré, à commencer par l’attentat contre les Pager (bipeurs), l’attaque contre les capacités, et le martyre des deux Sayyeds et dirigeants, suffiraient à ébranler les montagnes et à faire tomber des nations. Mais nous sommes restés la tête haute.
16:39