mardi, 10/02/2026   
   Beyrouth 19:40
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Gaza: «Israël» a tué 37 enfants palestiniens depuis le début 2026, selon l’UNICEF

      En Lien

      Un événement religieux juif inhabituel à Riyad avec les couleurs du drapeau israélien (Média israélien)

      Un événement religieux juif inhabituel à Riyad avec les couleurs du drapeau israélien (Média israélien)

      La FINUL retirera la majeure partie de ses forces du sud du Liban d’ici mi-2027.

      La FINUL retirera la majeure partie de ses forces du sud du Liban d’ici mi-2027.

      Cheikh Naïm Qassem : Nous avons pris cette décision même si cela relève de la responsabilité de l’État, mais puisqu’il est incapable de le faire, nous nous estimons responsables de garantir un abri par tous les moyens possibles.

      Cheikh Naïm Qassem : Nous avons pris cette décision même si cela relève de la responsabilité de l’État, mais puisqu’il est incapable de le faire, nous nous estimons responsables de garantir un abri par tous les moyens possibles.