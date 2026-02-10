mardi, 10/02/2026
Beyrouth 19:40
Gaza: «Israël» a tué 37 enfants palestiniens depuis le début 2026, selon l’UNICEF
10-02-2026 17:31 PM
Un événement religieux juif inhabituel à Riyad avec les couleurs du drapeau israélien (Média israélien)
La FINUL retirera la majeure partie de ses forces du sud du Liban d’ici mi-2027.
Cheikh Naïm Qassem : Nous avons pris cette décision même si cela relève de la responsabilité de l’État, mais puisqu’il est incapable de le faire, nous nous estimons responsables de garantir un abri par tous les moyens possibles.
