    ‘Israël’ rejoint officiellement le Conseil de paix de Donald Trump

      Sud-Liban : Des tirs d’artillerie israéliens ciblent une vallée entre les localités de Beit Leef et Ramiya (Correspondant d’Al-Manar)

      Sud-Liban: Les abords de la localité d’Aitaroun et de Blida ont été soumis à des rafales de mitrailleuses provenant des positions israéliennes d’Al-Bayyad et d’Al-Malikiyah (Correspondant d’AlManar)

      Syrie : Incursion des forces israéliennes dans la campagne de Quneitra et perquisition d’une maison

