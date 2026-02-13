vendredi, 13/02/2026
Sud-Liban: Les abords de la localité d’Aitaroun et de Blida ont été soumis à des rafales de mitrailleuses provenant des positions israéliennes d’Al-Bayyad et d’Al-Malikiyah (Correspondant d’AlManar)
13-02-2026 11:13 AM
Sud-Liban : Des tirs d’artillerie israéliens ciblent une vallée entre les localités de Beit Leef et Ramiya (Correspondant d’Al-Manar)
11:27
Syrie : Incursion des forces israéliennes dans la campagne de Quneitra et perquisition d’une maison
11:07