    « Le monde a changé » et « l’ancien monde n’existe plus » va déclarer le secrétaire d’État américain Marco Rubio samedi à la Conférence de Munich sur la sécurité.

      USA : enquête en Californie sur les alertes d’évacuation retardées pour les résidents majoritairement noirs lors des incendies meurtriers de Los Angeles l’année dernière, comparativement au reste de la ville.

      Cheikh Daamouche : l’État n’a pas été à la hauteur des attentes du peuple libanais

      Le porte-avions USS Gerald R. Ford va changer de cap et passer des Caraïbes aux eaux du Moyen-Orient (New York Times).

