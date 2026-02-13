Royaume-Uni : l’interdiction de Palestine Action est « illégale ». Les initiatives de boycott d’Israël s’accentuent

Alors que la guerre dans la bande de Gaza se poursuit et la situation humanitaire se détériore, une vague de colère populaire et politique déferle sur le Royaume-Uni contre la politique israélienne. Le mécontentement, initialement cantonné aux manifestations de rue, se transforme en protestations structurées, en pressions au sein des institutions et en une évolution progressive des positions politiques.

Un conflit a également émergé entre le gouvernement et les autorités juridiques depuis l’interdiction de l’organisation « Palestine Action » en juillet dernier après avoir mis en lumière des entreprises de défense britanniques liées à Israël par le biais d’actions directes, impliquant souvent le blocage d’entrées ou la pulvérisation de peinture rouge.

Ce vendredi, la Haute Cour de Londres a statué que la décision du gouvernement d’interdire l’organisation Palestine Action en la qualifiant d’« organisation terroriste », est illégale.

Deux motifs d’appel ont été retenus selon la juge Victoria Sharp : « l’interdiction constitue une violation grave des droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion ». Elle a toutefois expliqué que l’interdiction serait maintenue « afin de permettre aux avocats des deux parties de s’adresser à la Cour concernant les prochaines étapes ».

La ministre britannique de l’Intérieur, Shabana Mahmood, a confirmé son intention de faire appel.

Du porte-à-porte

Dans des villes britanniques, notamment Londres, Brighton et Manchester, sont le théâtre d’importantes marches et manifestations sous les slogans « Halte à la guerre à Gaza » et « Fin du soutien militaire à Israël ».

Un reportage du site pro palestinien sur Facebook al-Sumud indique que la ville de Brighton, dans le sud de l’Angleterre, est le théâtre d’une initiative populaire appelant au boycott des produits israéliens. Des bénévoles font du porte-à-porte pour inciter les habitants à participer au boycott.

La campagne s’étend aussi au monde des arts, avec l’annulation des concerts du groupe « Oi Va Voi » suite aux pressions exercées par des militants pro-palestiniens.

Changement radical

Une large partie de l’opinion publique britannique qui estime que la politique militaire menée à Gaza a engendré des massacres, des meurtres et des destructions, provoquant une grave crise humanitaire exige que le gouvernement britannique réévalue la relation du Royaume-Uni avec Israël.

Selon les analystes politiques, ces chiffres témoignent d’un « changement radical de l’opinion publique britannique concernant la question palestinienne, avec une montée des sentiments de sympathie et de solidarité envers les civils de Gaza face à l’aggravation des souffrances humanitaires ».

Les initiatives populaires de boycott des produits israéliens confirment qu’une part importante des manifestants ne se contente pas de manifestations symboliques, mais cherche à rompre tout lien économique et culturel avec la politique actuelle d’Israël.

Dans des courriers officiels, des responsables du ministère britannique des Affaires étrangères ont exprimé leur inquiétude quant à la position de soutien de leur gouvernement à Israël, appelant à une révision de la politique étrangère.

Fiona Sharp, du Conseil représentatif juif du Sussex, a déclaré que certains Juifs se sentent désormais obligés de justifier leurs positions politiques ou de prendre leurs distances avec la politique israélienne, selon al-Sumud.

La Grande-Bretagne a joué un rôle décisif dans l’implantation de l’entité sioniste sur la terre de la Palestine et contribue à l’injustice infligée au peuple palestinien. D’où sa responsabilité morale incontestable.

