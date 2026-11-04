Après des résultats décevants pour les Républicains… Trump : « Si j’avais été candidat, nous aurions remporté une victoire écrasante »

Le président américain Donald Trump a estimé qu’il n’était pas candidat aux élections de mi-mandat aux États-Unis, affirmant que les Républicains auraient remporté une « victoire écrasante » si son nom avait figuré sur le bulletin de vote.

Trump a écrit dans une publication sur son compte officiel sur la plateforme « Truth Social » : « Je ne figurais pas sur le bulletin de vote, et si j’y avais été, nous aurions remporté une victoire écrasante ! Merci de porter attention à cela. » Le New York Times a également rapporté les propos de Trump se disant « totalement prêt à accepter les résultats des élections ».

La position de Trump intervient dans la foulée de l’avance des Démocrates lors des élections de mardi, sur fond de prévisions leur accordant la majorité des sièges à la Chambre des représentants — un résultat qui leur donnerait la capacité de bloquer le programme du président durant les deux dernières années de son mandat. Les Démocrates ont enregistré des gains dans les courses au Sénat, arrachant notamment des sièges aux Républicains en Caroline du Nord et au Texas.

La déclaration de Trump survient aussi au moment où les sondages d’opinion montrent que son bilan présidentiel a été un facteur déterminant dans le choix des électeurs ayant conduit au recul du Parti républicain, une large proportion d’entre eux formulant des critiques envers ses politiques, en particulier sur les dossiers économiques et la hausse du coût de la vie.

Sondages d’opinion : insatisfaction envers la gestion de Trump et l’économie

Des sondages réalisés par CBS News révèlent que la cote d’agrément de Trump a atteint 38 %, soit l’un des taux les plus bas enregistrés pour un président américain lors d’élections de mi-mandat, selon la chaîne.

Environ 6 électeurs sur 10 ont indiqué que Trump avait été un facteur influençant leur vote pour la Chambre des représentants, tandis que près des trois quarts des participants se sont dits insatisfaits de la direction prise par le pays.

Dans des sondages rapportés par l’agence Reuters, environ 9 électeurs sur 10 ont estimé que le coût de la vie constituait un facteur majeur ou important dans leur décision électorale, tandis que près de deux tiers des participants ont fait porter à Trump la responsabilité de la hausse des prix.

De même, près des trois quarts des électeurs se sont dits en colère ou insatisfaits de la trajectoire du pays, la majorité d’entre eux estimant que les politiques de l’administration — y compris les tarifs douaniers et la guerre contre l’Iran — ont aggravé leur situation économique.

Quant au sondage Reuters/Ipsos réalisé avant les élections, il indique que 48 % des électeurs ayant l’intention de voter ou ayant déjà voté considéraient leur suffrage comme une prise de position contre Trump, contre 25 % affirmant voter en sa faveur, et 25 % déclarant que le président n’était pas un facteur dans leur décision.

Dans ce même sondage, 49 % des Américains ont déclaré que leur situation financière s’était détériorée depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, contre 13 % estimant qu’elle s’était améliorée, tandis que 48 % des électeurs inscrits considéraient le coût de la vie comme l’enjeu le plus important pour déterminer leur choix électoral.

Trump dans la bataille électorale

Trump avait fait de ces élections de mi-mandat un test pour son programme politique, participant à des rassemblements et des déplacements de campagne pour soutenir les candidats du Parti républicain, tout en appelant ses partisans à voter comme si son propre nom était inscrit sur le bulletin de vote.

Lors d’un entretien accordé à Fox News à la veille du scrutin, Trump déclarait : « Je demande à tout le monde d’imaginer que je suis sur le bulletin de vote », ajoutant : « Si nos partisans votent, nous l’emporterons avec un écart écrasant. » Il estimait alors qu’une défaite des Républicains pourrait compromettre les accomplissements législatifs de son administration.

Dans ce contexte, le rapport de Reuters souligne que la campagne intensive menée par Trump en soutien aux candidats républicains n’a pas réussi à améliorer son image auprès des électeurs, face à la persistance des inquiétudes économiques et à l’insatisfaction quant à la trajectoire du pays.

Sur le plan des résultats, les Républicains ont essuyé un revers en Caroline du Nord, où le Démocrate Roy Cooper a remporté le siège au Sénat en l’arrachant aux Républicains, tandis que le Démocrate James Ager s’est emparé du siège du 11ᵉ district de l’État à la Chambre des représentants, marquant un basculement supplémentaire en faveur des Démocrates.

De même, le candidat démocrate James Talarico a remporté le siège du Texas au Sénat américain, battant son rival républicain Ken Paxton — un résultat historique qui met fin à l’absence de représentation démocrate pour cet État au Sénat depuis 1988.

Talarico, âgé de 37 ans, a vaincu Paxton, procureur général de l’État et l’un des principaux alliés du président Donald Trump, au terme de l’une des compétitions les plus suivies de ces élections législatives de mi-mandat.

Source : Médias