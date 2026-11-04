La diplomatie tourne à vide: La « Troisième Guerre » est-elle aux portes ?

Par Mohammad Khawajoui

En ce jour précis, il y a 47 ans, et moins d’un an après la chute du Chah d’Iran et la victoire de la Révolution islamique, les étudiants révolutionnaires ont envahi l’ambassade américaine à Téhéran, qu’ils considéraient comme un « repaire d’espionnage » et un « foyer de complots » contre la jeune révolution.

Cet événement a marqué un tournant décisif dans le cours des relations entre les deux pays, qui sont entrées par la suite dans une longue période de flux et de reflux, s’achevant par une guerre totale qui n’a pas réussi à renverser le régime.

Aujourd’hui, après d’amères expériences de sanctions, de blocus, de guerres et d’accords chancelants — comme l’accord nucléaire de 2015 ou l’entente d’Islamabad en juin dernier —, et dans un contexte de blocus maritimes et de rivalité continue pour le contrôle du détroit d’Ormuz, les deux parties se tiennent au bord d’une nouvelle guerre, tout en poursuivant leur épreuve de force et leurs démonstrations de puissance, tant sur le terrain que sur la scène diplomatique.

Les préparatifs militaires des deux camps pour la « Troisième Guerre », dont le déclenchement potentiel au lendemain des élections de mi-mandat américaines alimente toutes les discussions, ont porté la tension à des niveaux record.

Dans ce climat, le moindre accrochage est susceptible de transformer une étincelle en une explosion à grande échelle, comme l’ont confirmé les événements d’hier dans le détroit d’Ormuz.

Selon les rapports, l’Iran a ouvert le feu à l’aube en direction d’un chasseur américain qui survolait le détroit, ce à quoi ce dernier a répliqué en ciblant des rampes de lancement de missiles et des installations de défense aérienne iraniennes sur l’île de Qeshm.

Toutefois, cette confrontation ne se limite pas au seul terrain militaire : elle s’étend également à la scène diplomatique, où les États-Unis et l’Iran cherchent, par un attachement strict à leurs positions respectives, à consolider leurs gains et à arracher le maximum de concessions.

Cette situation rend la recherche d’un terrain d’entente extrêmement complexe, voire impossible pour les médiateurs, notamment le Qatar, dont les envoyés ont atterri à Téhéran dans la nuit de lundi à mardi pour mener des pourparlers autour d’une mouture de projet d’accord négocié depuis huit jours.

Bien que des sources informées fassent état de « progrès » sur cette voie, la situation demeure « fragile » et le « fossé reste profond » entre les positions des deux parties.

Malgré cela, la partie qatarie s’efforce d’entretenir un climat positif : le ministère qatari des Affaires étrangères a déclaré hier qu’il transmettait les propositions mutuelles « de manière continue et en temps réel », affirmant son « optimisme » quant à la possibilité de parvenir à un accord. Le porte-parole du ministère, Majed Al-Ansari, a précisé que les deux pays examinaient les propositions soumises par son pays dans le cadre de sa médiation.

Cependant, les déclarations faites hier par le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaï, n’ont pas laissé présager d’évolution positive.

Rezaï a affirmé, sans préciser s’il s’agissait d’une réponse à un message du vice-président américain JD Vance ou non, que la « réponse » américaine aux « exigences » iraniennes n’était « pas convaincante », soulignant que Washington était tenue d’« accepter les sept conditions » iraniennes et qu’il n’y avait d’autre moyen de rouvrir le détroit d’Ormuz qu’en satisfaisant exclusivement à ces conditions.

Dans ce contexte, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a déclaré qu’« aucun nouvel élément n’était survenu concernant le processus de conclusion d’un accord avec les États-Unis », indiquant que l’échange de messages entre les deux parties via les médiateurs se poursuivait au même rythme qu’auparavant.

De son côté, le président du Parlement et chef de la délégation négociatrice iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé que « les pays de la région doivent savoir que la République islamique d’Iran, tout en étant prête au combat le doigt sur la gâchette, a fourni une réponse puissante et rationnelle à la partie américaine, et que la balle est désormais dans le camp de Washington pour éviter la guerre ».

JD Vance avait quant à lui annoncé que les consultations indirectes avec l’Iran avaient permis d’obtenir des « avancées » susceptibles d’aboutir à un nouveau cycle de négociations.

Pendant ce temps, les indices suggérant une activation des efforts diplomatiques de Moscou et de Pékin pour prévenir l’aggravation des tensions régionales se multiplient, d’autant que la Chine est devenue ces derniers jours le centre de gravité de l’activité politique.

Ce qui se dessine aujourd’hui en Chine pourrait toutefois dépasser l’horizon de l’initiative traditionnelle visant à mettre fin à l’affrontement irano-américain, pour englober une démarche plus large dédiée à garantir l’exécution de tout accord qui pourrait être conclu.

Cette mutation se concrétise par la simultanéité frappante des visites en Chine du sultan d’Oman, Haïtham ben Tariq, du conseiller saoudien à la sécurité nationale, Moussaed ben Mohammed Al-Aiban, et du vice-secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Bagheri Kani, sans compter les rapports faisant état d’une réunion tripartite entre les représentants de la Chine, de l’Iran et d’Oman.

Ces mouvements coïncident également avec l’initiative qatarie, ainsi qu’avec l’annonce d’une visite imminente de l’envoyé spécial chinois dans la région durant la première quinzaine de novembre, confirmant ainsi l’entrée du rôle chinois dans une phase nouvelle et décisive de la gestion de la crise régionale.

L’importance stratégique de ces démarches réside dans la volonté constante de la Chine de tisser un réseau diplomatique coordonné associant, aux côtés de Téhéran et des capitales du Golfe, l’ensemble des acteurs régionaux influents.

Dans ce contexte, Oman apparaît comme un partenaire naturel pour Pékin dans cette initiative, compte tenu de ses relations équilibrées et anciennes avec les États-Unis comme avec l’Iran, sans oublier sa position géopolitique sensible sur les rives du détroit d’Ormuz.

De leur côté, d’autres acteurs comme l’Arabie saoudite, la Turquie, le Pakistan et l’Égypte soutiennent la voie diplomatique pour des motifs sécuritaires et économiques pressants, tandis que la Russie, forte de ses ressources politiques et techniques — notamment sur le dossier nucléaire —, peut exercer un rôle complémentaire de premier plan dans la formulation des arrangements futurs attendus.

Source : Médias