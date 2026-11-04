Elections américaines : les données qui disent l’ampleur de la victoire démocrate

Les démocrates vont reprendre le contrôle du Congrès américain à l’issue des élections de mi-mandat, marquées par un rejet de la politique de Donald Trump qui va peser sur ses deux dernières années de mandat.

Du niveau record des votes par anticipation aux percées démocrates dans des bastions ancrés à droite depuis des décennies, voici quelques données témoignant de l’ampleur historique du revers pour le président américain :

Record de votes anticipés

Le taux de participation global au scrutin de mardi n’est pas encore connu mais plus de 61,7 millions d’Américains ont voté par correspondance ou déposé leur bulletin dans l’urne avant le jour de l’élection, selon l’Election Lab de l’université de Floride.

Ce chiffre, un record absolu pour le vote par anticipation à des élections de mi-mandat aux États-Unis, a sans nul doute donné un énorme coup de pouce aux démocrates, traditionnellement plus adeptes de cette pratique que les républicains.

Les données montrent aussi une forte participation des Afro-Américains, des jeunes et d’autres groupes qui soutiennent généralement les candidats démocrates, selon la radio publique nationale (NPR).

Dépenses sans précédent

Les dépenses de campagne ont atteint le niveau sans précédent de 11,9 milliards de dollars, supérieur de plus de 30% aux 8,9 milliards dépensés lors des élections de mi-mandat en 2022, selon l’ONG OpenSecrets, spécialisée dans le suivi du financement de la vie politique américaine.

Les collectes de fonds de campagne et les achats d’espaces publicitaires ont explosé, stimulés par les dépenses extérieures des « comités d’action politique », les groupes d’intérêt finançant les candidats.

Ces dépenses extérieures ont bénéficié à hauteur de 360 millions de dollars aux républicains mais la puissance de collecte de fonds des candidats démocrates eux-mêmes a été pour ces derniers un formidable atout.

Les candidats à la Chambre et au Sénat ont puisé la somme sans précédent de 3,7 milliards de dollars de leurs trésors de campagne, les démocrates dépensant 800 millions de plus que les républicains, selon OpenSecrets.

Au Texas, le candidat démocrate au Sénat James Talarico a battu des records en récoltant la somme vertigineuse de 145 millions de dollars, presque sept fois plus que les 22 millions levés par son adversaire républicain Ken Paxton, contraint de s’appuyer sur des groupes extérieurs pour financer sa campagne.

Percées inédites

L’Etat rural du Kansas n’avait pas élu de sénateur démocrate depuis 1932. Adam Hamilton, pasteur d’une méga-église méthodiste, a mis fin mardi à ces 94 ans de disette pour son parti en délogeant de son siège l’élu républicain sortant, Roger Marshall.

Autre bastion conservateur depuis plusieurs décennies, le Texas a viré au « bleu » démocrate en élisant James Talarico, une première depuis 1988… un an avant la naissance de ce dernier.

Surprise aussi en Caroline du Sud : Annie Andrews a scellé la première victoire démocrate dans cet Etat depuis 1998, renvoyant chez elle la sénatrice sortante Darline Graham, éphémère successeure de son frère Lindsey, un fidèle de Donald Trump décédé en juillet.

Jeunes et Latinos déçus de Trump

Les jeunes et les électeurs latinos se sont nettement détournés du président Donald Trump et de son Parti républicain, selon les sondages sortis des urnes.

Les électeurs hispaniques avaient contribué à porter Donald Trump à la Maison Blanche en 2016 et joué un rôle déterminant dans sa victoire à la présidentielle de 2024, où ils n’avaient penché que de justesse pour la démocrate Kamala Harris (51% contre 48% selon le Pew Research Center).

Leur revirement a été massif mardi : selon les sondages sortis des urnes de NBC News, les électeurs latinos ont soutenu les candidats démocrates à 62 % contre 35 % pour les républicains.

Les jeunes électeurs, dont le vote était partagé en 2024, ont fait clairement défaut à Donald Trump mardi. Selon les mêmes sondages NBC News, près de trois quarts des 18-29 ans (72%) ont voté pour les démocrates contre 25% pour les républicains.

Source : AFP