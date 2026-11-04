États-Unis : sept candidats musulmans élus au Congrès lors des élections de mi-mandat

Les Américains se sont rendus aux urnes pour renouveler le Congrès, mais aussi pour élire les gouverneurs et les assemblées locales dans 36 États.

Selon les premiers résultats non officiels, les républicains ont perdu leur majorité aussi bien au Sénat qu’à la Chambre des représentants.

Candidat au Sénat dans l’État du Michigan, Abdul El-Sayed, d’origine égyptienne, s’est imposé face à son adversaire républicain Mike Rogers. Il devient ainsi le premier musulman élu au Sénat des États-Unis.

Par ailleurs, six candidats musulmans, en lice dans différentes circonscriptions du pays, ont remporté des sièges à la Chambre des représentants.

Les quatre élus musulmans sortants de la Chambre des représentants, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Lateefah Simon et André Carson, ont conservé leur siège à l’issue du scrutin, obtenant ainsi un nouveau mandat de deux ans au Congrès.

Dans le New Jersey, Adam Hamawy, médecin qui s’était porté volontaire en 2024 à l’Hôpital européen de Gaza et s’était notamment illustré par ses appels à un cessez-le-feu, a également remporté les élections. Il devient ainsi le premier musulman à représenter le New Jersey à la Chambre des représentants.

À New York, Darializa Avila Chevalier, connue notamment pour sa conversion à l’islam, a également remporté son scrutin.

En Californie, Aisha Wahab est quant à elle en tête de la course électorale, avec plus de 56% de voix, mais les résultats définitifs n’ont pas encore été proclamés.

Source : Anadolu