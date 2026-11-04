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Forces armées yéménites : La deuxième opération a ciblé le camp d’Akfah à Najran avec un missile balistique et a atteint son objectif avec succès.
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